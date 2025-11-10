Глава Коломны провел встречу с ветераном СВО

Поддержка военнослужащих и их семей, адаптация ветеранов СВО — один из приоритетов современной России. В пятницу, 7 ноября, глава городского округа Коломна Александр Гречищев и депутат Государственной Думы Никита Чаплин встретились с Алевтиной Юхтановой — участницей специальной военной операции и супругой действующего военнослужащего.

«Алевтина Борисовна — настоящий герой в белом халате. Практически два года она выполняла свой долг в качестве медицинской сестры на Херсонском направлении, спасая жизни наших бойцов. Ее супруг, Евгений Александрович, защищает Родину и продолжает нести службу в ЛНР. Это поистине военная династия, демонстрирующая высочайший пример мужества и патриотизма», — отметил Никита Чаплин.

На встрече обсудили жизненные вопросы, волнующие семью. Алевтина рассказала, что ее дочь Вероника трудится ветеринаром, а сын Глеб пошел по стопам родителей, сейчас он обучается в военном институте Росгвардии.

«Отдельные слова благодарности хочу выразить нашим верным помощникам — социальному координатору фонда „Защитники Отечества“ Дарье Бабаевой и руководителю коломенского штаба комитета семей воинов Отечества Марине Родченко. Ваш вклад, личная вовлеченность в каждую проблему и постоянная работа на передовой помощи нашим семьям — бесценны», — подчеркнул Никита Чаплин.

Подобные встречи дают возможность убедиться, что герои и их семьи ощущают поддержку и получают возможность решать свои вопросы напрямую.