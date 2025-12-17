Глава Коломны провел встречу с ветеранами СВО

В преддверии Нового года глава городского округа Александр Гречищев встретился с членами местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья. Одной из центральных тем стала психологическая и социальная адаптация военнослужащих.

Александр Гречищев подчеркнул, что в муниципалитете готовы оказывать всестороннюю поддержку бойцам. Уже сейчас в Коломне активно реализуется программа «Время героев», направленная на реабилитацию, переобучение и трудоустройство ветеранов боевых действий.

«В Московской области на сегодняшний день существует более 70 мер поддержки для участников СВО. И это не окончательный список. С 1 января 2026 года вводится новая мера поддержки: тем ребятам, которые захотят открыть свое дело, свой бизнес, или пройти переобучение, выплачивается денежное довольство для того, чтобы можно было сделать первый шаг в важном направлении. Вот именно из таких встреч и появляются дополнительные меры, которые должно взять на себя государство для того, чтобы ребята, наши герои, вернувшиеся из зоны специальной военной операции, могли найти себя в мирной жизни», — рассказал руководитель муниципалитета.

Руководитель коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Алексей Каратеев предложил активнее вовлекать военнослужащих в общественную жизнь города. Они должны принимать участие в мероприятиях, посвященных сохранению памяти о героях-современниках. Особую роль, по мнению Алексея Каратеева, ветеранская организация может сыграть и в патриотическом воспитании молодежи. Яркий тому пример — уроки мужества, на которых ветераны делятся реальными фронтовыми историями. Также руководитель ассоциации подчеркнул важность укрепления внутренних связей между самими участниками объединения.