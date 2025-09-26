Глава Коломны провел встречу с участниками СВО в библиотеке имени Королева

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев вместе с председателем Совета депутатов муниципалитета Николаем Братушковым, военным комиссаром Коломны Павлом Сорокопудом, руководителем коломенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Алексеем Каратеевым, социальным координатором фонда «Защитники Отечества» Дарьей Бабаевой и профильными заместителями встретились с военнослужащими, их матерями и женами.

«Поговорить удалось о многом. Обсудили лекарственное обеспечение и подвоз дров для тех, кто проживает в домах с печным отоплением, вопросы платных парковок и моменты, связанные с трудоустройством. Также ветераны и их близкие поделились мнениями о выборе места, где в Коломне будет установлен памятник бойцам спецоперации», — отметил Александр Гречищев.

Всего по итогам выездной администрации в работу было принято 26 вопросов от участников специальной военной операции и их близких. Некоторые обращения удалось решить на месте. Остальные, требующие более детальной проработки, взяты на контроль.