Глава Коломны поздравил детей бойца СВО с окончанием учебного года

В Парке Мира 5 июня глава городского округа Коломна Александр Гречищев вместе с депутатом Госдумы Никитой Чаплиным встретились с семьей коломенского военнослужащего, чтобы поздравить его дочерей Аришу и Машу с окончанием второго класса. В знак поддержки детям вручили велосипеды.

Александр Гречищев отметил особую роль мамы Анастасии Владимировны, выразив ей благодарность за силу духа и терпение в воспитании троих детей. Поддержка российских военнослужащих и их семей остаётся одним из приоритетов администрации округа.

В Коломне под патронажем находятся более 800 семей участников и ветеранов специальной военной операции. Координацию помощи осуществляют Фонд «Защитники Отечества», Центр поддержки военнослужащих и их семей, а также коломенское отделение Ассоциации ветеранов СВО.

Глава отметил, что, когда мамы, жены и дочери тех, кто находится на передовой, берут на себя заботу о семье и детях, внимание к ним особенно важно. Администрация округа продолжит оказывать всестороннюю поддержку этим семьям.