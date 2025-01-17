Глава Коломны исполнил мечту сына погибшего участника СВО

Владислав Каленов из Коломны, потерявший отца в зоне специальной военной операции, сделал первый шаг к своей мечте — стать машинистом. Благодаря поддержке главы городского округа Коломна Александра Гречищева мальчик впервые в жизни побывал в кабине тепловоза.

Несмотря на юный возраст, он твердо определился с будущей профессией. «Моя самая большая мечта осуществилась», — сказал Владислав, который с детства увлекается локомотивами и уже знает основные законы физики.

«Владиславу сейчас нужна особая поддержка, поэтому, когда мне рассказали о его истории и желании, я без промедления решил помочь», — отметил Александр Гречищев.

В организации этого важного события также приняли участие генеральный директор «ВНИКТИ» Валерий Коссов и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Дарья Бабаева. Сегодняшний день стал для Владислава началом пути к его мечте, а забота и внимание взрослых подарили мальчику веру в будущее.