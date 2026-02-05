Глава и прокурор Подольска провели личный прием жителей

Климовчанин, ветеран СВО с позывным Малыш регулярно пользуется автомобилем, поскольку после полученной на передовой травмы ему стало сложнее передвигаться. Мужчина попросил обустроить и расчистить инвалидное место возле его дома в Больничном проезде и поставить соответствующий знак во дворе. Григорий Артамонов заверил, что работы будут выполнены при благоприятных погодных условиях.