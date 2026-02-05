Глава и прокурор Подольска провели личный прием жителей
Глава муниципалитета Григорий Артамонов и подольский городской прокурор Иван Денисов провели совместный прием населения. Среди заявителей были два участника специальной военной операции.
Климовчанин, ветеран СВО с позывным Малыш регулярно пользуется автомобилем, поскольку после полученной на передовой травмы ему стало сложнее передвигаться. Мужчина попросил обустроить и расчистить инвалидное место возле его дома в Больничном проезде и поставить соответствующий знак во дворе. Григорий Артамонов заверил, что работы будут выполнены при благоприятных погодных условиях.
Вопрос другого участника СВО касался земельного участка в деревне Лемешово. Ветеран также выступил с инициативой установить памятную доску Антону Гончарову на Дубровицкой школе. В настоящее время проект решения совета депутатов округа проходит согласование.
Подобные личные приемы проводятся регулярно и являются эффективными в плане решения возникающих у подольчан юридических вопросов.