Глава и прокурор Можайска провели личный прием жителей

Руководитель муниципалитета Денис Мордвинцев и городской прокурор Александр Неплюев провели совместный прием граждан. На него пришли в том числе и участники специальной военной операции.

Вопросы жителей Можайска касались ремонта дорог, содержания многоквартирных домов, предоставления земельных участков, экологии и других тем.

Боец СВО Сергей пожаловался на протекающую крышу и проблемы с батареями в квартире. По поручению главы городского округа профильные специалисты проведут осмотр места предстоящих работ.

Еще один участник СВО Вячеслав предложил Денису Мордвинцеву весной 2025 года устроить в округе празднование казачьей Масленицы. Глава Можайска пообещал бойцу обсудить с сотрудниками отдела культуры администрации место и варианты такого мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.