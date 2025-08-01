Глава Химок встретилась с участниками программы «Герои Подмосковья»

Глава городского округа Химки Елена Землякова стала наставником участников областной программы «Герои Подмосковья» Александра Александрова и Шамиля Хабибуллина. Она встретилась с руководителем Химкинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Александром Александровым, чтобы обсудить рабочие вопросы.

Елена Землякова поделилась опытом и знаниями, необходимыми для работы в органах государственной и муниципальной власти. Приобретение навыков управления является одной из задач программы «Герои Подмосковья».

«Александру Александровичу предстоит изучить разные направления, нормативно-правовую базу, а также принципы управления. Сегодня мы вместе приступили к изучению вопросов сферы жилищно-коммунального хозяйства. Впереди — много работы», — рассказала глава Химок Елена Землякова.

Александр Александров также поделился результатами собственной деятельности. Так, например, члены Ассоциации ветеранов специальной военной операции в Химках выиграли спортивный турнир «Кубок мужества» в составе сборной Подмосковья.