Глава Химок встретилась с семьями участников СВО

4 марта глава городского округа Химки Инна Федотова провела встречу с родными военнослужащих, защищающих Родину в зоне специальной военной операции. Местное отделение Ассоциации ветеранов СВО и фонд «Защитники Отечества» оказывают всестороннюю поддержку: от медицинской реабилитации и социальной адаптации до юридической и психологической помощи, а также содействия в трудоустройстве.

За одним столом собрались родители, жены бойцов и военнослужащий, который после службы вернулся к мирной жизни.

Основными темами обсуждения стали вопросы трудоустройства, устройства детей в детские сады и школы, а также организация сбора и доставки гуманитарной помощи на передовую. Каждое обращение участников встречи было зафиксировано — по итогам Инна Федотова дала поручения профильным заместителям взять все вопросы в работу.

«Для меня важно быть рядом с семьями наших Героев, поддерживать их во всем. Помощь семьям участников СВО — приоритетная задача. Я всегда на связи и готова помочь», — подчеркнула глава Химок Инна Федотова.

Работа с семьями военнослужащих в округе ведется на постоянной основе.