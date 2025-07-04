Глава Химок провела встречу с ветеранами СВО

Руководители и участники общественных организаций Химок встретились с главой городского округа Еленой Земляковой. Им удалось обсудить рабочие вопросы и построить дальнейшие планы сотрудничества.

Среди участников мероприятия были руководители и участники местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции, межрегиональной общественной организации «Союз ветеранов боевых действий», объединения ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации и «Боевого братства».

«Обсудили одну из самых важных тем — воспитание подрастающего поколения. В рамках патриотической программы „Успех V единстве поколений“ наши герои посещают образовательные организации, проводят уроки мужества. За это им отдельное спасибо. Герои также обратились и с проблемными вопросами, которые обязательно проработаю с коллегами», — рассказала Елена Землякова.

Встречу провели в День ветеранов боевых действий.