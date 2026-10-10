Глава Химок провела встречу с семьями участников СВО

8 октября в Химках глава городского округа Инна Федотова провела неформальную встречу с семьями участников специальной военной операции — детьми, женами и мамами бойцов. В уютной домашней обстановке участники вместе готовили угощения, занимались творчеством и делились семейными традициями.

Гости вместе пекли яблочный пирог и плюшки, делали чак-чак, обменивались семейными рецептами и рассказывали о традициях. Отдельное время уделили творческим занятиям с детьми: ребята украшали пряники, придумывали узоры и проявляли фантазию. Инна Федотова участвовала и в приготовлении блюд, и в творческих активностях. В завершение все попробовали то, что сделали своими руками.

«Для меня было особенно приятно, что мы собрались на одной большой кухне — в уютной, по‑настоящему домашней обстановке. Здесь никто никуда не спешил. Мы общались, узнавали об интересах друг друга, говорили о детях, их увлечениях и маленьких радостях», — сказала Инна Федотова.

Такие встречи являются не только досугом, но и важной поддержкой для семей: они помогают почувствовать, что их слышат, и дают пространство для искреннего разговора. В планах — проводить подобные мероприятия регулярно и предлагать новые форматы для взрослых и детей.