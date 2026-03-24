Глава Химок провела встречу по мерам поддержки бойцов СВО

Глава Химок Инна Федотова 23 марта провела расширенную встречу с представителями Ассоциации ветеранов СВО и фонда «Защитники Отечества». Участники обсудили поддержку военнослужащих и их семей.

Ключевой проект на ближайшее время — открытие в Химках единого Центра поддержки военнослужащих и их семей. Он заработает по принципу «одного окна». Там будут доступны реабилитация, психологическая помощь, содействие с документами и помощь в поиске работы.

«Наша задача — быть рядом с каждым, кто защищает Родину, и их семьями. Системно, внимательно и с реальной поддержкой», — выделила глава городского округа Химки Инна Федотова.

Почти год назад администрация заключила соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией ветеранов СВО. 75 химкинских бойцов уже вошли в нее, на учете специалистов еще 377 военнослужащих.

«Главная задача — поддержать наших ребят после возвращения домой и помочь им быстрее вернуться к мирной жизни. Для нас важно, чтобы каждый ветеран и его семья получали реальную помощь — от решения бытовых вопросов до трудоустройства и обучения», — отметил руководитель химкинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Александр Александров.

Благодаря фонду и ассоциации 25 ветеранов и их родных прошли обучение. Расширенную диспансеризацию проводят для героев и их близких, регулярно организуют приемы с юристами, психологами, сотрудниками МФЦ и прокуратуры. В округе действуют два социальных координатора фонда.