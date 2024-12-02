Глава Химок передал гумпомощь волонтерам местного отделения «Единой России»

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин принял участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции. Коробки с грузом он передал волонтерам, ребята отправят их на фронт.

Неравнодушные жители наполнили коробки теплой одеждой, продуктами, сладостями и предметами личной гигиены. Также учащиеся местных образовательных учреждений вложили в посылку письма с пожеланиями. Всего с начала года школьники отправили свыше семи тысяч посланий бойцам.

«С самых первых дней помогаем нашим бойцам. Защитникам отправили уже свыше 350 тонн гуманитарных грузов», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Принять участие в сборе гуманитарной помощи может каждый желающий. Ресурсные центры действуют по адресам: проспект Мельникова, дом № 12, улица 9 Мая, дом № 18Б.

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