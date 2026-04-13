Глава Химок навестила военнослужащих в госпитале имени Бурденко

Глава Химок Инна Федотова вместе с лидером Движения общественной поддержки Николаем Томашовым в преддверии Светлой Пасхи посетили военнослужащих. Они проходят лечение и реабилитацию в филиале № 8 госпиталя имени Н. Н. Бурденко.

Глава округа пообщалась с бойцами. «Говорили о самом важном: о жизни, о семье, о будущем. За каждым из них — сила, мужество и любовь к Родине», — рассказала Инна Федотова.

Военнослужащим подарили пасхальные наборы и обсудили дополнительную помощь, которая может им понадобится.

«Поддержка наших защитников — это не разовая акция, а постоянная работа. Важно, чтобы каждый боец чувствовал: его подвиг ценят, а дома его ждут и готовы помочь в любой ситуации», — отметил Николай Томашов.

Госпиталь оснащен всем необходимым для эффективного восстановления бойцов. Персонал круглосуточно работает ради здоровья защитников.

Все озвученные просьбы и предложения взяты под контроль специалистами администрации округа.