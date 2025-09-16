Глава Химок Елена Землякова приняла участие в программе «Герои Подмосковья»

На встрече выступил полковник Александр Тихонов, участник первого потока программы «Время героев». Он поделился своим опытом перехода от военной службы к управленческой деятельности, отметив важность наставничества и стажировок. Также собравшиеся обсудили вопросы психологической поддержки, эффективной коммуникации и взаимодействия с жителями.

«Во время встречи пообщались с Александром Александровым, руководителем химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО. Мы совместно работаем в рамках программы. Еще один житель Химок, Шамиль Хабибуллин, будет стажироваться в команде Министерства транспорта Московской области. Но мы также остаемся на связи и готовы оказывать поддержку», — отметила в своем телеграм-канале глава городского округа Химки Елена Землякова.

Образовательный процесс для 70 финалистов программы проходит на базе мастерской управления «Сенеж». Сейчас участники приступили к изучению первого модуля, посвященного государственной политике и системе управления. До апреля 2026 года в учебном плане запланировано освоение еще трех модулей: «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление» и «Современные технологии управления».