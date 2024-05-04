Глава городского округа Ступино встретился с приехавшим в отпуск героем СВО | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 18:05 Глава городского округа Ступино встретился с приехавшим в отпуск героем СВО Глава Ступина встретился с участником СВО Пресс-служба администрации городского округа Ступино

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Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских встретился с участником СВО, который приехал в отпуск. За чашкой чая Илья рассказал о службе и том, что очень соскучился по своей семье — жене и дочери.

Разговор получился долгим и очень душевным. Илья предотвратил наступление штурмового отряда врага. За этот воинский подвиг его наградили Орденом Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени. Он также рассказал Мужальскому о мерах поддержки, которые получила его семья, о денежном довольствие солдат и об их армейских буднях.

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Сергей Мужальских поблагодарил земляка за активную гражданскую позицию и службу Отечеству и пожелал вернуться домой здоровым и с победой.

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