Глава городского округа Ступино поздравил дочь героя СВО с днем рождения | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 17:47 Глава городского округа Ступино поздравил дочь героя СВО с днем рождения Глава Ступина поздравил дочь героя СВО с днем рождения Пресс-служба администрации городского округа Ступино

Читать 360 в

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских поздравил дочь погибшего участника СВО с днем рождения. Четвероклассница Арина получила в подарок портативную музыкальную колонку.

«Поздравляю с днем рождения! Твой отец — настоящий герой! Мы гордимся земляками, которые доблестно защищают интересы государства. Здоровья, добра и благополучия! Пусть все твои мечты осуществятся!» — поздравил Арину Мужальских.

Реклама

Отец 11-летней Арины ушел в зону специальной военной операции добровольцем в марте 2023 года. При исполнении воинского долга погиб в августе. Его посмертно наградили орденом Мужества.

«В зоне проведения СВО служат свыше 500 ступинских ребят. Поддержка и внимание нашим героям и их семьям крайне важны. Поддерживать родных погибшего — наша святая обязанность», — подчеркнул Мужальских.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».