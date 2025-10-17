Глава Фрязина вручил награду руководителю волонтерской группы «Будь ZдОроV»

Волонтерскую деятельность Юлия Лангай начала в декабре 2022 года с изготовления и сбора окопных свечей для бойцов СВО. Со временем вокруг активистки сплотилась команда единомышленников, которая превратилась в группу «Будь ZдОроV».

Сегодня организация объединяет более 120 участников. Кто-то помогает с закупками продуктов и техники, кто-то вяжет теплые вещи, кто-то собирает денежные средства. Самое главное, считает Юлия Лангай, что это работа целой команды, где каждый вносит свой вклад в приближение победы.

Для того, чтобы непрерывно обеспечивать бойцов СВО предметами первой необходимости, волонтеры объединяются и сотрудничают с другими группами. Татьяна Клыкова с 2014 года организовывала гуманитарную помощь своим землякам из Луганска и Донецка. С началом СВО Татьяна несколько раз лично ездила к бойцам на передовую, а сейчас продолжает передавать помощь бойцам через волонтеров дружественных групп.

Каждый раз получая посылку из родного города, старший сержант Дмитрий Мартынов, находящийся в зоне проведения СВО под позывным Свой, испытывает особое чувство. Понимание того, что за тебя переживают и в тебя верят за тысячу километров отсюда, дает ощущение единства наших людей. По словам военнослужащего, именно там, «за ленточкой», многие привычные на «гражданке» вещи приобретают совершенно иное значение и ценность.