Глава Фрязина провел встречу с членами местной Ассоциации ветеранов СВО

Перед началом мероприятия руководитель муниципалитета Дмитрий Воробьев вручил членские билеты новым участникам организации. На встрече подвели промежуточные итоги деятельности ассоциации, обсудили ключевые проблемы, с которыми сталкиваются ветераны СВО и члены их семей, поговорили о планах на будущее.

Ассоциация ветеранов СВО Московской области была создана в конце января 2025 года по поручению президента России Владимира Путина и при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Фрязинское отделение приступило к работе в конце февраля текущего года и сегодня объединяет 20 участников.

За это время была организована системная адресная помощь семьям военнослужащих, ветеранам СВО содействуют в трудоустройстве и профессиональной адаптации. В округе реализуется проект «Промышленный туризм», в рамках которого проводят экскурсии на предприятия наукограда. Организованы патриотические мероприятия и «Уроки мужества» в образовательных учреждениях. Осуществляется координация сбора и отправки гуманитарной помощи.

Дмитрий Воробьев отметил, что ассоциация за столь короткий срок продемонстрировала свою эффективность и востребованность.

«Уверен, что выстроенное конструктивное взаимодействие с Ассоциацией ветеранов СВО позволит и в дальнейшем комплексно решать возникающие вопросы, обеспечивая нашим защитникам и их семьям достойную поддержку и уверенность в завтрашнем дне. Эта работа — наш безусловный приоритет», — подчеркнул глава Фрязина.