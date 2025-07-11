Глава Фрязина провел встречу с бойцами СВО в Щелковской больнице

Пресс-служба администрации городского округа Фрязино
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Фрязино

Работу обособленного подразделения имени М. В. Гольца Щелковской больницы проверил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев. Он оценил условия, созданные для реабилитации демобилизованных участников спецоперации.

Участие в выезде также приняли руководитель Ассоциации ветеранов СВО во Фрязине Игорь Какушкин, руководитель фракции «Единая Россия» в городском Совете депутатов Александра Киреева и другие коллеги.

Делегация пообщалась с сотрудниками и пациентами медучреждения, оценила условия оказания помощи. Кроме того, поговорили о развитии доступной среды в городе. Так, по словам участников диалога, в муниципалитете стало удобнее передвигаться на инвалидных колясках.

«Отдельная благодарность заведующей обособленного подразделения имени М. В. Гольца Дарье Татаровой и всей команде медиков за профессионализм, чуткость и внимание к пациентам!» — добавил Дмитрий Воробьев.

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