Глава Фрязина провел встречу с бойцами СВО в Щелковской больнице

Работу обособленного подразделения имени М. В. Гольца Щелковской больницы проверил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев. Он оценил условия, созданные для реабилитации демобилизованных участников спецоперации.

Участие в выезде также приняли руководитель Ассоциации ветеранов СВО во Фрязине Игорь Какушкин, руководитель фракции «Единая Россия» в городском Совете депутатов Александра Киреева и другие коллеги.

Делегация пообщалась с сотрудниками и пациентами медучреждения, оценила условия оказания помощи. Кроме того, поговорили о развитии доступной среды в городе. Так, по словам участников диалога, в муниципалитете стало удобнее передвигаться на инвалидных колясках.

«Отдельная благодарность заведующей обособленного подразделения имени М. В. Гольца Дарье Татаровой и всей команде медиков за профессионализм, чуткость и внимание к пациентам!» — добавил Дмитрий Воробьев.