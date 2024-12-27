Глава Фрязина принял участие во всероссийской акции «Елка желаний»

Новогоднее дерево с пожеланиями детей установили в Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». Глава муниципалитета Дмитрий Воробьев, его заместители и депутаты городского совета сняли с елки шары и узнали, чью мечту они смогут исполнить.

Первым адресатам вручили подарки во дворце культуры «Исток». Остальным доставят их волонтеры из «службы Деда Мороза». «Очень важно быть рядом с теми, кто верит и ждет чуда в Новый год», — подчеркнул Дмитрий Воробьев.

Всероссийская акция «Елка желаний» организована проектом «Мечтай со мной», который является частью президентской платформы «Россия — страна возможностей». Эта традиция существует в нашей стране уже семь лет. Проект позволяет сделать доброе дело и порадовать подарками детей, которые особенно нуждаются в заботе и поддержке. Среди них — родные участников специальной военной операции, малыши из многодетных семей, с нарушениями здоровья и малоимущие.