Глава Фрязина Дмитрий Воробьев вручил подарки фронтовику Ивану Жучкову

Глава Фрязина Дмитрий Воробьев навестил 98-летнего ветерана-фронтовика Ивана Жучкова. Он вручил прославленному жителю округа подарки от местного отделения партии «Единая Россия» и банка ВТБ, а также передал поздравления от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Иван Жучков участвовал во взятии Рейхстага, а День Победы 1945 года он встретил в штабе, где Георгий Жуков подписывал Акт о капитуляции Германии. Ветерана в этом году вновь пригласили стать почетным гостем парада Победы на Красной площади.

Помимо этого, Иван Жучков — автор выставки «Гордимся Победой! 1945-2025». Сейчас экспозиция работает во Дворце культуры «Исток».

«Здесь соединяются судьбы ветеранов и нынешних защитников Родины — участников специальной военной операции. Их объединяет одно: верность долгу и любовь к России. Такие люди, как Иван Жучков, — живая связь поколений. С праздником, дорогой Иван Иванович! Здоровья вам и долгих лет жизни!» — пожелал Дмитрий Воробьев.