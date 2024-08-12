Сегодня 16:17 Глава ФМБА Скворцова: для защиты специальных медицинских машин в зоне СВО используют кевлар
В зоне СВО для защиты раненых во время эвакуации в госпиталь используется кевлар. Об этом
телеканалу «Звезда» рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова.
В ходе боевых действий носилки из кевлара, по ее словам, имеют важное значение. Они позволяют безопасно эвакуировать раненых. Данное устройство спасает от дронов, пулевых попаданий и минно-взрывных происшествий, сказала Скворцова.
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