Глава филиала «Защитников Отечества» посетила Центр поддержки СВО в Ногинске

Руководитель подмосковного филиала фонда Ольга Ермакова ознакомилась с работой учреждения на улице Рабочей. Экскурсию по Центру поддержки участников специальной военной операции провел для нее глава Богородского округа Игорь Сухин.

Руководитель муниципалитета представил гостье структуру и направления деятельности Центра. Ольгу Ермакову познакомили с командой, работающей на благо бойцов СВО и их семей, и подробно рассказали о предлагаемых услугах.

На встрече обсудили планы по расширению помощи участникам СВО и их родным, что позволит охватить больше семей, включая жителей соседних округов. Кроме того, обсуждались идеи создания музейно-образовательного комплекса для молодежи, который даст возможность посетителям узнать о современных героях и событиях.

Центр поддержки был открыт 6 сентября, в День Богородского края, и с тех пор активно работает, предоставляя социальную, психологическую и бытовую помощь. Он расположен в Ногинске на улице Рабочая, дом № 28. Центр открыт с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — до 16:45, а также в последнюю субботу месяца с 10:00 до 14.00. Телефон для справок: 89252446066.