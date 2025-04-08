Глава Домодедова провела встречу с Ассоциацией ветеранов СВО

Руководитель муниципалитета Евгения Хрусталева, председатель совета депутатов Леонид Ковалевский и сотрудники администрации побывали в местном отделении организации. Темами обсуждения стали меры поддержки бойцов СВО и их семей, а также сотрудничество ассоциации и управления образования.

Ассоциация ветеранов СВО занимается оказанием всесторонней помощи участникам боевых действий и их близким, включая медицинскую, психологическую, юридическую и материальную поддержку, содействие в поиске работы и адаптации к мирной жизни.

«Мы готовы помогать, консультировать. И обращаться ко всему имеющемуся административному ресурсу, сотрудничать с ними, чтобы оказать помощь всем нашим воинам», — подчеркнул глава домодедовского отделения ассоциации Сергей Рябов.

Защитники Отечества, которые прошли восстановление, смогут начать передавать свой жизненный и профессиональный опыт подрастающему поколению — проводить уроки мужества, линейки в школах и другие мероприятия.

«Цели у нас общие, механизмы сотрудничества отладим», — отметила глава Домодедова Евгения Хрусталева.