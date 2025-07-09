Глава Домодедова провела неформальную встречу с женами бойцов СВО

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева приняла участие в мастер-классе по приготовлению сезонных блюд, который прошел в досуговом центре парка «Елочки». Мероприятие объединило семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и стало частью празднования Дня семьи, любви и верности.
Евгения Хрусталева поделилась планами повторить освоенные рецепты дома. «Да, обязательно. Я все готовлю по рецепту. Я сама ничего не придумываю. Когда мне шеф-повар сказал: „ну как вы считаете нужным, так и делайте“. Это не мой случай. Мне нужно объяснить, как, показать и тогда я все сделаю, как написано», — отметила она.
В ходе занятия гости приготовили три блюда: салат из арбуза с сыром фета, сэндвич и на десерт томатно-малиновый гаспачо с мороженым. По окончании мастер-класса глава округа вместе с семьями попробовала приготовленные угощения.
«Немного отвлеклись от повседневной суеты. Тепло пообщались и обсудили волнующие темы. Такие встречи — важны и нужны», — сказала Евгения Хрусталева.
Глава Серпухова посетил производство игрового и спортивного оборудования
ЦППК бесплатно перевезла 6,5 тысячи велосипедов во время ночного заезда
Глава Щелкова и участник СВО Иван Попик проверили ремонт ДК «Заречный»
Делегация из Бразилии посетила предприятие по производству протезов в Щелкове
Жительницы Чехова поучаствуют в областном конкурсе «Женщина-герой»
Комик или инфлюенсер. Зеленского назвали в Европе политиком нового типа
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте