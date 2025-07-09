Глава Домодедова провела неформальную встречу с женами бойцов СВО

Евгения Хрусталева поделилась планами повторить освоенные рецепты дома. «Да, обязательно. Я все готовлю по рецепту. Я сама ничего не придумываю. Когда мне шеф-повар сказал: „ну как вы считаете нужным, так и делайте“. Это не мой случай. Мне нужно объяснить, как, показать и тогда я все сделаю, как написано», — отметила она.