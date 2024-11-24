Глава Домодедова Евгения Хрусталева встретилась с семьями бойцов СВО

В городском округе Домодедово состоялась встреча главы округа Евгении Хрусталевой с семьями участников специальной военной операции. Мероприятие прошло в профессиональном колледже «Московия» и собрало родных военнослужащих, чтобы обсудить волнующие их вопросы.

Евгения Хрусталева отметила, что такие встречи проводятся регулярно в неформальной обстановке, за чашкой чая с десертами. Это позволяет создать комфортную атмосферу для открытого диалога.

«Мы проводим такие встречи с семьями участников СВО на регулярной основе в неформальной обстановке — за тортиком с чаем, для того чтобы собраться и обсудить вопросы и проблемы, которые требуют нашего вмешательства и решения», — прокомментировала глава округа.

Во время мероприятия Евгения Хрусталева лично выслушала каждого участника встречи и взяла все озвученные вопросы под личный контроль. Проблемы распределялись адресно, чтобы оперативно найти их решение. Такой формат взаимодействия помогает жителям Домодедова быть услышанными и чувствовать поддержку.

Встречу организовали активисты «Молодой гвардии единой России». Они также подготовили для гостей приятные сюрпризы: студенты колледжа «Московия» угостили всех десертами и провели кулинарный мастер-класс.

Подобные мероприятия играют важную роль в поддержке семей участников СВО, помогая им справляться с возникающими трудностями и чувствовать заботу со стороны администрации округа и местного сообщества.