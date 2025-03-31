Глава Домодедова Евгения Хрусталева подвела итоги работы за 2024 год

Руководитель муниципалитета Евгения Хрусталева выступила с докладом о результатах деятельности за прошедший год. Она также рассказала об основных планах на 2025 год.

Важнейшее место в работе администрации округа занимает помощь бойцам спецперации и их семьям. В Домодедове функционируют Центр поддержки участников СВО и их семей, социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества», местное отделение Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья. За все время было собрано и передано в зону СВО, Курскую и Белгородскую области свыше 700 тонн гуманитарной помощи.

«Все, что делается домодедовцами по велению сердца или по долгу службы в помощь фронту и бойцам, обеспечивает надежный тыл для наших ребят», — подчеркнула Евгения Хрусталева.

Глава округа в докладе подвела итоги экономического развития, Доходы местного бюджета выросли на 17% и составили 15 миллиардов рублей, а экономический оборот увеличился на 11,5% до 859 миллиардов рублей.

В 2024 году были открыты новые детские сады, капитальный ремонт сделан в двух школах. Началось строительство детско-взрослой поликлиники с постом скорой помощи. В 2025 году продолжится капитальный ремонт дорог в черте города. Планируется отремонтировать шесть

участков дорог.

В прошлом году в Домодедове были модернизированы четыре котельные. В план на 2025 год включено строительство блочно-модульной котельной в «Шубино-2», реконструкция трех участков тепловых сетей в селе Ильинское.