Глава Дмитровского округа вручил медаль «За отвагу» участнику СВО

Награждение президента местного отделения мотоклуба «Ночные волки» Сергея Горшенева состоялось на митинге у Вечного огня, где присутствовали участники автопробега, посвященного Дню памяти и скорби и 80-летию Великой Победы. Медаль «За отвагу» герою вручил глава округа Иван Курданин, который приветствовал гостей.

Сергей Горшенев недавно вернулся из зоны проведения СВО, где был командиром медицинской роты в добровольческом отряде имени святого благоверного князя Александра Невского. За время службы боец, взявший себе позывной Харлей, был контужен, неоднократно попадал под обстрелы. Сергей считает, что награду он получил за эвакуацию тяжелораненого бойца с передовой.

Представители Дмитровского отделения мотоклуба «Ночные волки» участвовали в автопробеге, маршрут которого проходил через Мытищи, Пушкино, Яхрому, Перемилово и Дмитров.

Первый заместитель председателя совета ветеранов администрации губернатора Московской области и аппарата Московской областной думы Михаил Багликов вручил на митинге почетные грамоты организации Сергею Горшеневу и членам мотоклуба «Ночные волки» за активную жизненную позицию.

После минуты молчания участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню.