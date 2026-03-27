Глава Дмитровского округа провел встречу с участниками СВО

Руководитель муниципалитета Михаил Шувалов встретился с участниками специальной военной операции и боевых действий в Доме ветеранов СВО в Дмитрове. Основными вопросами обсуждения были патриотическое воспитание молодежи, благоустройство территории учреждения и оказание гуманитарной помощи действующим бойцам.

В неформальной обстановке, за чаепитием, участники встречи обсудили перспективы работы с подрастающим поколением. Ветераны предложили создать на участке рядом с Домом ветеранов полосу препятствий для тренировок юнармейцев, воспитанников военно-патриотических объединений и допризывников. Гостям продемонстрировали работу компьютерного симулятора для обучения подростков управлению дронами, который был приобретен при поддержке администрации округа.

Особое внимание уделили поддержке бойцов, находящихся на передовой. Михаил Шувалов передал гуманитарный груз, который по запросам военнослужащих прибрели на средства жителей, предприятия и организаций округа. В посылку вошли средства индивидуальной защиты, радиостанции и оборудование для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Глава Дмитровского округа обсудил с руководителем Дома ветеранов СВО, депутатом окружного совета Владимиром Гасковым содержание здания и благоустройство прилегающей территории. Было принято решение организовать защитный накат для предотвращения стока воды с проезжей части. Кроме того, запланированы обшивка здания сайдингом и утепление веранды, что позволит создать дополнительное помещение для проведения занятий с детьми.

«Очень правильно, что ваш Дом ветеранов СВО стал местом, где ведется системная работа по патриотическому воспитанию юных жителей округа. Важно вести разговор о наших ценностях, о героизме ребят, находящихся на СВО, о любви к Родине именно с молодежью», — подчеркнул Михаил Шувалов.