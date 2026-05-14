Глава Дмитровского округа провел личный прием жителей

Он поблагодарил главу за памятник участникам СВО, отметив, что для многих он стал почти святым местом. Михаил Шувалов ответил: «Это вам спасибо. Вы поддержали нашу инициативу, помогали выбирать место и облик монумента».

Амин живет в поселке Новосиньково. Вода в колодце непригодна для питья, приходится возить. Он попросил провести водопровод к дому. Вместе с ним подключиться хотят еще около 20 соседей. Необходимо проложить магистраль примерно 400 метров. Глава поручил заместителю Юрию Головкову вместе со специалистами «Дмитровского водоканала» просчитать возможность строительства.

Староста деревни Михайловское Юлия поблагодарила главу за стенд в память о погибших земляках, установленный в деревне накануне 9 Мая, и за памятник бойцам СВО. Затем она озвучила две просьбы. Первая — сделать единственную дорогу в деревню удобной для проезда. Сложность в том, что она находится в частной собственности. Михаил Шувалов поручил подготовить документы для оформления публичного сервитута, а также провести подсыпку дороги летом и запланировать полноценный ремонт подъездного пути на следующий год. Вторая просьба — изменить график движения автобуса на маршруте № 53, чтобы жители Михайловского и соседних деревень могли утром спокойно уезжать на работу, а вечером возвращаться. Глава поручил Юрию Головкову обратиться с этим предложением в «Мострансавто».

Все обращения взяты в работу.