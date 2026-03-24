Глава Дмитровского округа провел личный прием жителей
Руководитель муниципалитета Михаил Шувалов встретился с жителями в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». Каждое обращение глава Дмитровского округа взял на свой личный контроль.
Вопросы, с которыми горожане обращаются к главе округа, — самые разные. В каждую ситуацию он старается вникнуть. Активные жительницы Дмитрова обратились с коллективной просьбой по ремонту дороги на Внуковской улице. Участок не большой, но востребованный пешеходами. Михаил Шувалов пообещал проработать этот вопрос.
Супруга участника СВО Надежда обратилась к Михаилу Шувалову с вопросом о приобретении и отправки автомобиля для нужд бойцов в зону специальной военной операции. Глава округа пообещал, что обязательно найдет способы реализовать эту просьбу.
Каждый личный прием, считает руководитель муниципалитета, — это прямой диалог с жителями и возможность услышать волнующие их вопросы. «Как наш руководитель, президент сказал: „Почувствуй эту проблему своей и тогда ты поймешь, насколько важно людям, чтобы их услышали и поняли“. Так мы и работаем», — рассказал Михаил Шувалов.
По всем вопросам, с которыми обращались жители муниципалитета, Михаил Шувалов дал поручения своим заместителям оперативно принять решение и провести необходимые действия.