Глава Дмитровского округа провел личный прием жителей

Руководитель муниципалитета Михаил Шувалов встретился с жителями в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». Каждое обращение глава Дмитровского округа взял на свой личный контроль.

Вопросы, с которыми горожане обращаются к главе округа, — самые разные. В каждую ситуацию он старается вникнуть. Активные жительницы Дмитрова обратились с коллективной просьбой по ремонту дороги на Внуковской улице. Участок не большой, но востребованный пешеходами. Михаил Шувалов пообещал проработать этот вопрос.

Супруга участника СВО Надежда обратилась к Михаилу Шувалову с вопросом о приобретении и отправки автомобиля для нужд бойцов в зону специальной военной операции. Глава округа пообещал, что обязательно найдет способы реализовать эту просьбу.