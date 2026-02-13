Глава Дмитровского округа передал гуманитарную помощь бойцу СВО

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов передал бойцу СВО оборудование для выполнения боевых задач на передовой. Военнослужащий с позывным «Тима», находящийся в краткосрочном отпуске с Красно-Лиманского направления, лично встретился с руководителем муниципалитета, чтобы получить необходимое оснащение.

Ранее боец обратился к администрации с просьбой о содействии в приобретении средств связи и технического обеспечения. В ходе встречи Михаил Шувалов передал Артему пять портативных радиостанций, два терминала спутниковой связи, два генератора, три портативные электростанции, 20 литров моторного масла, десять тактических аптечек и 40 кровоостанавливающих жгутов.

«Ждем вас в следующий раз уже не в отпуск, а домой с Победой!» — напутствовал бойца глава округа.

Параллельно очередной гуманитарный рейс на передовую совершили члены Дмитровского отделения мотоклуба «Ночные Волки». Заключительный стокилометровый участок маршрута байкеры преодолевали в условиях сплошного гололеда, однако груз был доставлен точно в срок. Сбор посылок организовали совместно с волонтерским объединением «Свои для своих» из поселка Внуково. Вместе с необходимым снаряжением бойцам передали «талисманы добра» — деревянные поделки, изготовленные участниками движения «Орлята России».

Искреннюю заботу о защитниках проявляют и жители округа. Жительница Икши Валентина Варламова передала для военнослужащих 203 пары теплых носков и 30 пар варежек. Это далеко не первая партия: женщина регулярно вяжет вещи для бойцов, вкладывая тепло в каждое изделие.

«Работа не останавливается ни на день. Мы продолжаем собирать, отправлять, поддерживать. Наш долг — быть рядом с теми, кто сегодня защищает Россию. И мы будем это делать до самой Победы!» — подчеркнул Михаил Шувалов.

Дмитровский округ ведет системную работу по поддержке участников специальной военной операции. Помощь фронту объединяет администрацию, общественные организации, предпринимателей, волонтеров и неравнодушных жителей — каждый вносит свой вклад в общее дело.