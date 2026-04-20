Глава Дмитровского округа передал бронежилет бойцу СВО

В Дмитровском округе одним из главных приоритетов остается поддержка участников спецоперации и их семей. На этот раз помощь оказали бойцу с позывным Балу, который находится на передовой с осени 2022 года.

Мать бойца Наталья Захарова передала просьбу сына о необходимом для защиты бронежилете главе Дмитровского округа Михаилу Шувалову. Руководитель муниципалитета отреагировал оперативно

«Для меня лично, как и для каждого россиянина, просьба от бойца о помощи — всегда в приоритете. Мы сделали все, чтобы максимально быстро приобрести нужное средство индивидуальной защиты», — сказал глава округа. Он попросил Наталью Захарову передать Балу большой привет и пожелание поскорее вернуться домой.

Бронежилет доставят побратимы, которые будут возвращаться из отпуска в расположение своего подразделения.

Наталья Захарова, которая руководит группой волонетров «Надежный тыл», на днях тоже отправится в зону СВО. Она отвезет военнослужащим очередную партию гуманитарной помощи, в том числе домашние заготовки, которые делают неравнодушные жительницы округа.