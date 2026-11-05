Глава Дмитровского округа передал бойцу СВО бронежилет и шлем

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов передал бойцу Николаю Павлову с позывным «Балу» бронежилет «Панцирь» с баллистической защитой и тактический баллистический шлем. Обмундирование приобрели за счет средств благотворительного счета.

Николай Павлов на СВО с 2025 года, воюет на Купянском направлении. Приехал домой в очередной отпуск и на лечение после ранения. В восстановлении ему помогли специалисты Дмитровской больницы.

«Хочу поблагодарить врачей, медсестер, всех сотрудников больницы, кто помог мне восстановиться после ранения. Особая благодарность главному врачу Александру Авакяну: он, узнав о моей ситуации, сразу откликнулся и все организовал для моего лечения», — поделился Николай.

«На все просьбы наших ребят-защитников мы стараемся реагировать максимально быстро и организовывать им ту помощь, в которой они нуждаются», — пояснил первый заместитель главы округа Евгений Тертышников.

Боец рассказал, что всегда приятно получать письма и рисунки детей.

«На передовой они для нас важны: ты понимаешь, что о тебе помнят, за тебя переживают, поддерживают. Всегда стараюсь передать обратно привет или видео со словами благодарности авторам таких писем и рисунков», — поделился «Балу».

«Мы все верим в ваши силу, стойкость и мужество. Ни капли не сомневаемся, что победа уже скоро. И вы возвратитесь домой. Мы очень вас ждем!» — сказал Михаил Шувалов.