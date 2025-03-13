Глава Дмитровского округа отчитался перед молодежью о работе за 2024 год

Секретарь местного отделения «Единой России», руководитель муниципалитета Иван Курданин выступил с отчетом в Дмитровской центральной библиотеке. На мероприятии присутствовали активисты «Молодой гвардии», студенты Дмитровского техникума и политехнического колледжа.

Иван Курданин обрисовал молодежи приоритеты работы партии, среди которых — поддержка участников спецоперации и их семей. «Мы находимся

в постоянном контакте с бойцами и их семьями, оказываем всестороннюю поддержку и максимально оперативно реагируем на каждый их запрос», — рассказал глава округа.

В прошлом году местное отделение «Единой России» отправило порядка 200 тонн гуманитарного груза в зону боевых действий и в пострадавшие районы Курской и Белгородской областей.

На встрече также обсудили благоустройство парка культуры и отдыха «Березовая роща». Иван Курданин рассказал, что на территории обустроят зоны для разного вида отдыха: от амфитеатра для проведения культурно-просветительских мероприятий до спортивных, детских разновозрастных площадок. Местом притяжения для отдыхающих будет фонтан длиной 200 метров.

В завершение мероприятия Иван Курданин и руководитель фракции «Единая Россия» Петр Прокопык вручили билеты членов партии семерым молодым активистам.