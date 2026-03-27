Руководитель муниципалитета Михаил Шувалов и депутат Московской областной думы Марина Шевченко встретились с теми, кто принял участие в создании музея специальной военной операции в Дмитрове. Музей был открыт в сентябре 2025 года в одном из корпусов Подмосковного политехнического колледжа.

Музей создали энтузиасты и неравнодушные жители Дмитровского округа. Один из основателей — подполковник полиции Дмитрий Дорожкин — сейчас находится на передовой.

В экспозиции представлены образцы вооружения российских бойцов и техники противника, а также архивные фотографии, запечатлевшие зверства нацистов в годы Великой Отечественной войны, современные украинские учебники и другие материалы, демонстрирующие использование фашистской идеологии на Украине.

Михаил Шувалов наградил благодарственными письмами за помощь в создании музея 12 предпринимателей и неравнодушных жителей.