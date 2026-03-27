Глава Дмитровского округа наградил основателей музея СВО

Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского м.о.

Руководитель муниципалитета Михаил Шувалов и депутат Московской областной думы Марина Шевченко встретились с теми, кто принял участие в создании музея специальной военной операции в Дмитрове. Музей был открыт в сентябре 2025 года в одном из корпусов Подмосковного политехнического колледжа.

Музей создали энтузиасты и неравнодушные жители Дмитровского округа. Один из основателей — подполковник полиции Дмитрий Дорожкин — сейчас находится на передовой.

В экспозиции представлены образцы вооружения российских бойцов и техники противника, а также архивные фотографии, запечатлевшие зверства нацистов в годы Великой Отечественной войны, современные украинские учебники и другие материалы, демонстрирующие использование фашистской идеологии на Украине.

Михаил Шувалов наградил благодарственными письмами за помощь в создании музея 12 предпринимателей и неравнодушных жителей.

«Музей помогает сохранять память о наших героях и событиях специальной военной операции, доносит историческую правду до каждого посетителя и играет важную роль в патриотическом воспитании. Спасибо всем, кто участвовал в его создании», — сказал глава Дмитровского округа.

Важность создания музея оценила и депутат Мособлдумы Марина Шевченко. «Здесь сохранена историческая правда о специальной военной операции для подрастающего поколения. Это была трудная задача, но вы справились», — отметила она.

Экскурсии по музею проводят студенты колледжа. На сегодняшний день его посетили уже более 1500 человек.

