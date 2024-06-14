Глава Дмитровского округа Илья Поночевный провел встречу с участниками СВО

Фото: Администрация Дмитровского городского округа Московской области

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный встретился с бойцами-земляками специальной военной операции. В ходе разговора обсудили вопросы оказания необходимой помощи.

Глава округа отметил, что сейчас необходимо выстроить максимально эффективную логистику для сбора самого необходимого нашим бойцам и быстрой доставки помощи по конкретным местам их дислокации. По мнению Ильи Игоревича, в этом могут помочь люди, имеющие реальный боевой опыт.

Вопросы какой автотранспорт наиболее востребован, какие материалы лучше для возведения укрытий и ремонтопригодность техники в условиях боевых действий обсудили во время беседы. Илья Поночевный попросил военнослужащих обдумать и предоставить конкретные предложения, исходя из личного опыта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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