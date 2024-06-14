Глава Дмитровского округа Илья Поночевный провел встречу с участниками СВО

Глава округа отметил, что сейчас необходимо выстроить максимально эффективную логистику для сбора самого необходимого нашим бойцам и быстрой доставки помощи по конкретным местам их дислокации. По мнению Ильи Игоревича, в этом могут помочь люди, имеющие реальный боевой опыт.

Вопросы какой автотранспорт наиболее востребован, какие материалы лучше для возведения укрытий и ремонтопригодность техники в условиях боевых действий обсудили во время беседы. Илья Поночевный попросил военнослужащих обдумать и предоставить конкретные предложения, исходя из личного опыта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».