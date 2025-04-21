Глава Дмитрова провел встречу по вопросам газификации с семьями бойцов СВО

Руководитель муниципалитета Иван Курданин встретился с представителями отделения Ассоциации ветеранов СВО и супругами военнослужащих. В мероприятии, на котором обсуждали связанные с газификацией вопросы, также приняло участие руководство «Мособлгаза».

На встрече жены бойцов СВО уточняли сроки газификации их домов. Каждой из них был дан четкий и исчерпывающий ответ.

Руководитель клуба «Ночные волки», доброволец СВО Сергей Горшенев рассказал, что в его дом газовая труба заведена, разводка сделана, но газа пока нет. Советник директора филиала «Мособлгаз-Север» Владимир Марков объяснил, что подрядчик готовит техническую документацию на газопровод. Для подключения дома участника СВО к газу по льготе необходимо подать заявку через «Госуслуги» в соответствующей категории.

Для льготных категорий жителей подвод газовой трубы от границы участка до дома, а также разводка внутри выполняются бесплатно. Кроме того, им выделяют 80 тысяч рублей на покупку газового котла.

Иван Курданин отметил, что там, где есть технические возможности для подключения домов участников СВО к газу, работы будут выполнены в кратчайшие сроки.