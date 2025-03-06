Глава Дмитрова пригласил семьи участников СВО на спектакль в честь 8 Марта

В преддверии Международного женского дня 30 семей участников специальной военной операции получили приглашение от главы Дмитровского муниципального округа Ивана Курданина на спектакль местного драматического театра. Гостям представили постановку «Здравствуйте, я ваша тетя!» — оригинальное прочтение знаменитой комедии по мотивам пьесы Брэндона Томаса «Тетка Чарлея».

Перед началом спектакля заместитель главы округа Вадим Антонов поздравил женщин с наступающим праздником.

«Сегодня в этом уютном зале драматического театра присутствуют любимые женщины наших защитников — жены, мамы, дочери. Поздравляю всех вас с наступившей весной и наступающим самым прекрасным, красивым праздником — Международным женским днем», — сказал Антонов. Волонтеры Подмосковья вручили всем женщинам букеты цветов.

Как отметила директор театра Марина Мурашкина, приглашение семей участников СВО на премьеры стало доброй традицией. Зрители тепло приняли спектакль: зал наполнялся смехом, а в финале актеров наградили громкими аплодисментами.

Глава округа Иван Курданин подчеркнул важность поддержки семей участников СВО и подчеркнул, что матери, жены, сестры, дочери — надежный тыл каждого мужчины. Женщины несут на своих плечах заботы о семье, поддерживают в трудную минуту, вдохновляют на сильные и благородные поступки, берегут семейный очаг.

Этот вечер стал символом единства и благодарности за стойкость и силу духа женщин, которые поддерживают своих близких в непростые времена.