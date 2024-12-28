Глава Дмитрова поздравил с Новым годом сотрудников агрохолдинга

Руководитель городского округа Иван Курданин встретился с коллективом группы компаний «Дмитровские овощи». Он поздравил сотрудников одного из ведущих в России сельскохозяйственных предприятий и вручил награды.

Директор компании Сергей Филиппов рассказал главе муниципалитета об истории создания агрохолдинга и его достижениях, а также поделился планами на будущее.

В группе компаний «Дмитровские овощи» работают 650 человек, большинство из них — жители городского округа. Крупнейшим предприятием является «Агрофирма Бунятино», которая занимается разведением молочного крупнорогатого скота, производством молока и выращиванием овощей. Благодаря деятельности агрофирмы по итогам уборки урожая в 2024 году Дмитровский округ стал лидером.

«Работники сельского хозяйства делают все, чтобы наш народ был обеспечен продуктами питания. А Яхромская пойма является основным огородом Подмосковья», — отметил Иван Курданин. Он пожелал сотрудникам агрохолдинга сохранять высокие показатели в работе.

Руководитель муниципалитета вручил благодарственные письма лучшим сотрудникам группы компаний, а Сергею Филиппову передал грамоту председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова за активную поддержку участников специальной военной операции.