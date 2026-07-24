Глава Дмитрова посетил 210-й зенитный ракетный полк

В День защитников неба Москвы глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов посетил 210-й зенитный ракетный полк, дислоцированный на территории округа, и поздравил военнослужащих с памятной датой. В ходе мероприятия лучшие солдаты и офицеры были отмечены благодарственными письмами за личный вклад в повышение боевой готовности и добросовестное исполнение воинского долга.

Праздник учрежден в память о первом массированном налете немецкой авиации на Москву в ночь на 22 июля 1941 года, когда более 250 вражеских самолетов попытались прорваться к столице, но благодаря слаженной работе сил противовоздушной обороны атака была успешно отражена. Инициатором учреждения памятной даты стал ветеран Великой Отечественной войны, народный артист СССР и директор Московского цирка на Цветном бульваре Юрий Никулин.

История 210-го зенитного ракетного полка также берет начало в годы Великой Отечественной войны. За мужество и героизм личного состава в 1943 году полк был награжден орденом Красной Звезды. Сегодня военнослужащие выполняют задачи по защите воздушных рубежей страны и обеспечению безопасности столицы.

Обращаясь к личному составу, Михаил Шувалов поблагодарил военнослужащих за охрану неба столицы и верность воинскому долгу, отметив, что жители Дмитровского округа чувствуют себя в безопасности благодаря их профессионализму. Глава округа пожелал военнослужащим крепкого здоровья, благополучия и успешного выполнения служебных задач.

К поздравлениям присоединилась депутат Московской областной Думы Марина Шевченко, которая подчеркнула, что военнослужащие полка являются элитой войск противовоздушной обороны, а их профессионализм и мужество вызывают гордость у всей страны.

После торжественной части командир полка, полковник Руслан Клычко, познакомил гостей с историей воинской части, ее современной деятельностью, условиями службы и организацией боевой подготовки личного состава. В Дмитровском муниципальном округе уделяется особое внимание поддержке военнослужащих и сохранению традиций воинской славы.