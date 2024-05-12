Глава Дмитрова Илья Поночевный встретился с семьями бойцов СВО | 360°

12 мая 2024, 12:50
Глава Дмитрова Илья Поночевный встретился с семьями бойцов СВО
Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный встретился с семьями участников специальной военной операции на картодроме «Маяк». Дети героев рассказали главе о том, что мечтают покататься на карте, и Илья Игоревич пригласил ребят в канун Дня Победы.
За чаепитием глава пообщался с женами бойцов, а после беседы поучаствовал в гонках с юными жителями.
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Ребята боролись за лидерскую позицию до конца, проявляя юношеский максимализм и желание выжать из железного коня максимум.
Дети, мамы и сам глава округа остались в восторге от мероприятия.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
День Победы 9 мая
Дмитров
Специальная военная операция РФ на Украине
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