Глава Дмитрова Илья Поночевный встретился с семьями бойцов СВО | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 12:50 Глава Дмитрова Илья Поночевный встретился с семьями бойцов СВО Телеканал «360»

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Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный встретился с семьями участников специальной военной операции на картодроме «Маяк». Дети героев рассказали главе о том, что мечтают покататься на карте, и Илья Игоревич пригласил ребят в канун Дня Победы.

За чаепитием глава пообщался с женами бойцов, а после беседы поучаствовал в гонках с юными жителями.

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Ребята боролись за лидерскую позицию до конца, проявляя юношеский максимализм и желание выжать из железного коня максимум.

Дети, мамы и сам глава округа остались в восторге от мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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