Глава Дмитрова Илья Поночевный подарил детям героев СВО велосипеды

В Дмитровском городском округе продолжается активная работа по поддержке семей участников спецоперации. Недавно на стадионе города Яхромы прошла торжественная встреча, на которой заместитель главы округа Ирина Костышина вручила детям четыре новых велосипеда.

Это мероприятие стало ответом на обещание, данное главой округа Ильей Поночевным во время его предыдущей встречи с семьями на картодроме. Тогда дети выразили желание освоить велодорожку «ВЕЛО1» и получить собственные велосипеды для более активного отдыха.

«Я рада видеть улыбки на лицах ребят. Сегодня мы не только выполнили обещание, но и подарили им возможность наслаждаться летом, катаясь на своих новых велосипедах по одной из лучших велодорожек нашего округа», — поделилась Ирина Костышина.

Отметим, что в Дмитровском округе активно поддерживает семьи участников спецоперации, предоставляя детям бесплатные путевки в детские лагеря, билеты на мероприятия, а также организуя другие виды помощи.