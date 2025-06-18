Глава Дмитрова и его заместитель стали членами Ассоциации ветеранов СВО

Дмитровское отделение Ассоциации ветеранов специальной военной операции Московской области продолжает пополняться новыми бойцами. К организации присоединились руководитель муниципалитета Иван Курданин и его заместитель Сергей Матреничев.

Напомним, что Иван Курданин помогал в восстановлении освобожденных территорий. А Сергея Матреничева наградили медалью Министерства обороны Российской Федерации «Участнику специальной военной операции».

«Сегодня как никогда важно быть единым фронтом — и на передовой, и в тылу. Ветераны специальной военной операции заслуживают всесторонней поддержки, и наш долг — обеспечить их всем необходимым и помочь вернуться к полноценной жизни», — подчеркнул Иван Курданин.

Отметим, что Ассоциацию ветеранов СВО основали по поручению президента России Владимира Путина. Организация помогает бойцам и ветеранам пройти реабилитацию, получить образование, найти работу.