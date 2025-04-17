Глава Чехова встретился с ветеранами СВО

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин обсудил поддержку бойцов с руководителями регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО и Фонда «Защитники Отечества». В ходе встречи рассмотрели вопросы оказания помощи военнослужащим, вернувшимся с фронта.
На сегодняшний день в зоне проведения специальной военной операции находятся около тычсячи бойцов из муниципального округа Чехов. Из них примерно треть — мобилизованные. Кроме того, 611 военнослужащих заключили контракты с Министерством обороны Российской Федерации, в то время, как свыше 40 человек уже вернулись домой по завершении своих контрактов.
На встречу к руководителю округа пришел Владимир Мазур, представитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. Он выступил с предложением оказывать помощь в поисках пропавших без вести военнослужащих через командиров подразделений. Также рассмотрели идею — привлечь ветеранов СВО в ряды «Народной дружины».
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