Глава Чехова встретился с ветеранами СВО

На сегодняшний день в зоне проведения специальной военной операции находятся около тычсячи бойцов из муниципального округа Чехов. Из них примерно треть — мобилизованные. Кроме того, 611 военнослужащих заключили контракты с Министерством обороны Российской Федерации, в то время, как свыше 40 человек уже вернулись домой по завершении своих контрактов.

На встречу к руководителю округа пришел Владимир Мазур, представитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. Он выступил с предложением оказывать помощь в поисках пропавших без вести военнослужащих через командиров подразделений. Также рассмотрели идею — привлечь ветеранов СВО в ряды «Народной дружины».