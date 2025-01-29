Глава Чехова встретился с семьей бойца СВО

Руководитель муниципалитета Михаил Собакин проведал родных военнослужащего, который на передовой сражается с противником в зоне специальной военной операции. Глава Чехова вручил маме и бабушке бойца цветы и поблагодарил за воспитание сына и внука.

Михаил Собакин отметил, что с матерью военнослужащего Любовью Плющай они знакомы давно и поддерживают связь. По ее просьбе в квартире на Молодежной улице установили новую газовую плиту, так как старая пришла в негодность.

Любовь Михайловна рассказала, что при выполнении боевого задания ее сын Евгений получил ранение и сейчас проходит лечение в госпитале. По словам матери бойца, от него несколько месяцев не было никаких известий. С помощью волонтеров из Центра поддержки удалось узнать о судьбе Евгения. «Они помогли составить заявление, и вскоре мне позвонил командир сына, который сообщил, что он жив и здоров», — рассказала Любовь Плющай.