Глава Чехова встретился с активистами «Движения первых»

Мероприятие прошло в рамках проекта «Классные встречи», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Во встрече в гимназии № 7 участвовала инициативная молодежь, готовая вносить вклад в развитие округа, Подмосковья и России.

Руководитель муниципалитета Михаил Собакин обсудил с ребятами широкий круг тем — от качеств, необходимых главе округа до перспектив развития. На встрече у каждого была возможность задать любой интересующий его вопрос. Михаил Собакин также рассказал о том, что сейчас является главным для него в жизни.

«Это наша победа в специальной военной операции. Потому что я всецело, душой, переживаю за тех ребят, которые там находятся. Чем скорее они вернутся обратно, тем быстрее у нас в душах наступит мир», — поделился глава Чехова.

Михаил Собакин отметил неподдельный интерес ребят и их стремление получить ответы на важные вопросы. Руководитель муниципалитета выразил надежду, что его личный опыт поможет молодым людям в поисках их собственного пути. Он подчеркнул, что важно верить в себя и ставить перед собой амбициозные цели.

«Движение первых» в Чехове существует уже почти два года. И за это время юноши и девушки сумели ярко проявить себя в раскрытии своего потенциала и реализовать некоторые свои идеи и мечты.