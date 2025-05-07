Глава Чехова вручил орден Мужества вдове героя СВО Виктора Конькова

Старшего наводчика 242-го мотострелкового полка Виктора Конькова посмертно наградили орденом Мужества. Глава округа Михаил Собакин вручил вдове бойца Татьяне удостоверение к награде и выразил глубокую благодарность семье героя.
С самого начала СВО Виктор Коньков твердо решил встать на защиту Родины, несмотря на то, что семья ждала второго ребенка. В конце ноября 2023 года он подписал контракт, сказав супруге: «Мне нужно обеспечить своим детям безопасное, светлое небо над головой». Подготовку проходил в Волгограде, а затем отправился на первые боевые задания.
11 мая 2024 года отряд Виктора Конькова из шести человек отправился на штурм района в Новомихайловке. С операции никто не вернулся живым. Лишь спустя два месяца семья получила известие о героической гибели мужа и отца. В Чехове у Виктора остались двое сыновей Максим и Роман, которого отец видел после рождения только один раз.
Михаил Собакин вручил детям бойца подарки. Он пообещал оказывать всю необходимую поддержку семье Коньковых.
«Вклад вашего супруга неоценим. Мы его никогда не забудем. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы особенно понимаем: то, что не доделали наши деды, прадеды, делают сейчас наши братья, близкие», — сказал глава муниципалитета.
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