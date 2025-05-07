Глава Чехова вручил орден Мужества вдове героя СВО Виктора Конькова

С самого начала СВО Виктор Коньков твердо решил встать на защиту Родины, несмотря на то, что семья ждала второго ребенка. В конце ноября 2023 года он подписал контракт, сказав супруге: «Мне нужно обеспечить своим детям безопасное, светлое небо над головой». Подготовку проходил в Волгограде, а затем отправился на первые боевые задания.

11 мая 2024 года отряд Виктора Конькова из шести человек отправился на штурм района в Новомихайловке. С операции никто не вернулся живым. Лишь спустя два месяца семья получила известие о героической гибели мужа и отца. В Чехове у Виктора остались двое сыновей Максим и Роман, которого отец видел после рождения только один раз.