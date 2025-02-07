07 февраля 2025 10:33 Глава Чехова вручил медаль к 80‑летию Победы ветерану Вере Кузнецовой 0 0 0 Фото: пресс-служба администрации м.о. Чехов Спецоперация

Ветераны

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Великая Отечественная война

В этом году Россия будет отмечать 80 лет со дня Великой Победы. В честь этого события глава муниципального округа Михаил Собакин по поручению губернатора Подмосковья приехал поздравить ветерана войны Веру Кузнецову и вручить ей памятную медаль

Михаил Собакин отметил, что история Веры Васильевны — это пример несгибаемой силы духа и способности преодолевать трудности. В свои 94 года ветеран полна оптимизма и бодрости. «Ваш подвиг не забываем. Это подвиг и в умах, и в сердце у нас везде. И наши ребята на специальной военной операции, вдохновленные как раз подвигами наших дедов, прадедов, идут также вперед, отстаивать нашу Родину, нашу страну», — сказал глава муниципалитета.

Вера Кузнецова родилась в селе Васильевское Рузского городского округа. Ее отец сразу ушел на фронт, а она с сестрой и матерью были эвакуированы из города. До 18 лет девушка работала в тылу, помогала в госпитале и даже грузила вагоны. А в 1951 году в составе летной дивизии была отправлена в Корею, где начинался военный конфликт. Спустя почти три года, по окончанию боевых действий, она вернулась в Кубинку и продолжила свою трудовую деятельность. В начале 60-х они с мужем были командированы на Кубу, а вернувшись, продолжили службу в поселке Столбовая.

За заслуги перед страной Вера Васильевна сначала была удостоена звания «Труженик тыла», а затем приравнена к участникам Великой Отечественной войны. «Большое спасибо, что меня не забывают, меня все время проведывают, приезжают ко мне с цветами, с подарками. Я очень довольна, что нас, стариков, помнят», — поделилась ветеран.